‘Hoe Kuyt soms in de media wordt behandeld, is onterecht’

Rick Karsdorp vindt dat Dirk Kuyt onredelijk veel kritiek heeft gekregen sinds zijn terugkeer bij Feyenoord. De rechterverdiger zegt in een interview met ELF Voetbal Magazine dat de 36-jarige aanvaller annex aanvoerder meer lof en bewondering heeft verdiend dan hij de afgelopen twee seizoenen heeft gekregen.

Karsdorp zegt ‘veel bewondering’ te hebben voor de routinier: “Hoe hij soms wordt behandeld in de media is onterecht. Hij is met alle goede bedoelingen teruggekomen bij Feyenoord. In zijn eerste jaar pakten we direct een prijs, zeker een enorme verdienste van Dirk. Ik snap de kritiek echt niet, die man heeft zo'n mooie loopbaan gehad.”

Kuyt kan zijn tweede dienstverband bij Feyenoord van extra glans voorzien wanneer zondag het kampioenschap wordt binnengesleept. Dat moet gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Feyenoord kan dan voor de veertiende keer een heel Eredivisie-seizoen ongeslagen blijven in thuisduels.