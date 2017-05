‘Waarom zou hij naar Everton gaan? Hij moet bij Ajax blijven’

Davinson Sánchez maakt in zijn eerste jaar in de Eredivisie veel indruk en de Colombiaan wordt alweer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Meesterscout Piet de Visser denkt echter dat Sánchez er goed aan zou doen om nog minstens een jaar in Amsterdam te blijven.

“Waarom zou je naar een club als Everton gaan, als je daar geen Champions League kan spelen? En bij een topclub is de kans groot dat hij op de bank belandt. Dat zou eeuwig zonde zijn. Een hard gelag”, vertelt hij in gesprek met de NOS. “Ik weet hoe de voetballerij werkt - ik ben niet naïef - maar ik adviseer: blijf bij Ajax. Dan kan je na één of twee jaar de topclubs uitkiezen.”

De Visser ziet dat Sánchez bij Ajax een mentaliteit inbrengt die eerder niet aanwezig was. De scout herkent dat van zijn tijd bij PSV, toen hij Heurelho Gomes en Alex toevoegde aan het elftal van Guus Hiddink. Van die laatste heeft Sánchez overigens wel wat weg volgens De Visser: “Qua mentaliteit lijkt hij erg op Alex, maar Sánchez heeft het voordeel dat hij een uitstekende bouw heeft. Hij heeft niet zo'n log lichaam. Hij is erg sterk, snel en lenig. En nog maar twintig jaar...”