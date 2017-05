‘Bayer Leverkusen denkt na Europees succes van Ajax aan Bosz’

Bayer Leverkusen neemt na dit seizoen vrijwel zeker afscheid van Tayfurn Korkut. De Duitse Turk nam in maart het stokje over van de ontslagen Roger Schmidt, maar hoeft niet te rekenen op contractverlenging. Volgens Kicker is onder anderen Peter Bosz een kandidaat om de nieuwe trainer te worden in de BayArena.

“Hij is momenteel erg succesvol bij Ajax en schakelde Schalke 04 uit in de Europa League”, zo schrijft het voetbaltijdschrift. De 53-jarige Bosz is pas sinds dit seizoen de trainer van de Amsterdammers en heeft nog een contract tot de zomer van 2019. De kans lijkt klein dat hij Ajax na dit seizoen wil verruilen voor een avontuur in het buitenland.

Bosz is overigens ook niet de topkandidaat voor Bayer Leverkusen, want dat is Lucien Favre van OGC Nice. Overige opties voor sportief directeur Rudi Völler en bestuurder Jonas Boldt zijn Niko Kovac (Eintracht Frankfurt), Martin Schmidt (FSV Mainz) en Domenico Tedesco (Erzgebirge Aue).