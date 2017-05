‘Ajax heeft felle concurrentie in strijd om smaakmaker Malmö FF’

Pawel Cibicki komt mogelijk in de Eredivisie terecht. De 23-jarige aanvaller van Malmö FF maakt een goed seizoen door en heeft zich volgens Aftonbladet in de kijker gespeeld bij Ajax. De Amsterdammers houden de ontwikkeling van de Poolse Zweed naar verluidt scherp in de gaten.

Cibicki, die bij Malmö nog tot nieuwjaarsdag 2020 onder contract staat, zou ook in beeld zijn bij clubs als Real Betis, Celta de Vigo, Deportivo Alavés en Napoli. “Er is veel interesse, maar hij blijft tot aan de kwalificatie voor de Champions League bij Malmö en daarna zien we wel wat er gebeurt”, reageert zaakwaarnemer Nochi Hamasor.

Cibicki, een linkspoot die ook op de linkerflank uit de voeten kan, speelde tot dusverre 66 wedstrijden voor Malmö en daarin kwam hij tot elf doelpunten en zes assists. Op huurbasis voor Jönköping maakte de international van Jong Zweden eerder negen treffers in 29 officiële optredens.

Cibicki had overigens al eerder in Nederland terecht kunnen komen, want hij was in de zomer van 2014 dicht bij een transfer naar FC Groningen. De Trots van het Noorde was akkoord met Malmö, maar op het laatste moment gaf de speler aan toch bij zijn huidige club te willen blijven.