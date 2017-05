Jans: ‘Ik voel me in de steek gelaten, dit zag ik niet aankomen’

Ron Jans zou als ‘leercoach’ aan de slag gaan binnen de KNVB, maar na het vertrek van Leon Vlemmings besloot de trainer van PEC Zwolle daarvan af te zien. Hij zegt dat technisch directeur Hans van Breukelen nog geprobeerd heeft om hem over te halen, maar die ‘goede gesprekken’ leidden tot niets.

“Ik heb met hem te doen, want hij is van zoveel goede wil, maar het lijkt erop dat men hem weg wil krijgen”, doelt Jans in De Telegraaf op de vele kritiek die Van Breukelen ten deel valt. “Er lopen allerlei mensen weg en ik nu ook, maar dat heeft niks met hem te maken.”

Jans zou onder Vlemmings gaan werken binnen de KNVB, maar laatstgenoemde werd deze week coach van Go Ahead Eagles. “We zouden het samen doen, hebben samen de gesprekken met de cursisten gevoerd en dan gaat hij weg. Het is voor de KNVB dramatisch”, klinkt het. “Ik voel me wel wat in de steek gelaten. Dit kwam als donderslag bij heldere hemel.”

De 58-jarige Jans zou zich gaan bezighouden met de selectieprocedure rondom de cursus voor de opleiding coach betaald voetbal. De KNVB ontving 25 aanmeldingen en Jans moest mede gaan bepalen welke twaalf tot veertien kandidaten zouden worden toegelaten, maar de voetbalbond moet dus op zoek naar een nieuwe ‘leercoach’.