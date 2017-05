Van Hooijdonk looft Ajax-talenten: ‘Daar heb ik wel een goed gevoel bij'

Kasper Dolberg maakt dit seizoen naam bij Ajax. De spits scoort aan de lopende band en maakt vrijwel altijd een introverte, stoïcijnse indruk. Bij een doelpunt kan er soms een glimlach vanaf, maar nooit meer dan dat. Pierre van Hooijdonk was als speler een stuk emotioneler en vindt het maar vreemd dat er weinig emotie is af te lezen van Dolberg, ook als het niet loopt.

Van Hooijdonk is lovend over Dolberg als speler. "Wat ik wel mis bij hem; Hij heeft weinig aanvoer gekregen van de vleugelspelers en ik heb daarover geen frustratie bij hem kunnen ontdekken”, zegt hij in de Vara Gids. “Het zou toch wel fijn zijn als ze een paar kansjes voor hem hadden gecreëerd, maar dat was niet aan de orde. Ik was als spits misschien wat afhankelijker van voorzetten, maar ik was daar gek van geworden.”

De oud-international heeft hoge verwachtingen van zowel Justin Kluivert als Dolberg. "Kluivert en Dolberg zijn twee jonge spelers waarvan ik denk: dat ziet er goed uit", aldus Van Hooijdonk. "Het is altijd maar afwachten, maar als die gasten niet geblesseerd raken, moet het goed komen. Daar heb ik wel een goed gevoel bij. Dolberg is multifunctioneel, kan in verschillende systemen voetballen.”