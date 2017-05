PSV klopt aan bij Chelsea: ‘Kopen of huren kan een optie zijn’

PSV hoopt ook volgend seizoen over Marco van Ginkel te beschikken. De middenvelder heeft bij Chelsea nog een contract dat tot de zomer van 2019 doorloopt, maar lijkt niet te hoeven rekenen op veel speeltijd op Stamford Brodge.

“We willen Marco graag houden. Zowel kopen als huren kan een optie zijn. In de winter hebben we gepolst of we hem voor anderhalf jaar konden huren. Toen gaf Chelsea aan het in de zomer opnieuw te willen bekijken”, laat technisch manager Marcel Brands optekenen in De Telegraaf.

De 24-jarige Van Ginkel speelt voor de tweede keer op huurbasis in het Philips Stadion en kwam er tot dusverre tot vijftien doelpunten en vier assists in dertig officiële wedstrijden. Van Ginkel zei in april nog niet te weten waar zijn toekomst ligt: “Natuurlijk zijn dat mooie berichten en doet dat ook iets met me in positieve zin, alleen valt die beslissing pas in de zomer. Eerst knokken voor dit seizoen.”

Tegenover de mogelijke komst van Van Ginkel staat de vrijwel zekere aftocht van Oleksandr Zinchenko, de twintigjarige middenvelder die gehuurd wordt van Manchester City. “We moeten het nog besluiten, maar mijn mening is dat als we hem niet meer te bieden hebben dan dit seizoen, we die plek beter aan een eigen jeugdspeler kunnen geven”, aldus Brands. Zinchenko speelde vorig seizoen voor het Russische FK Ufa en maakte vervolgens voor een kleine vijf miljoen euro de overstap naar het Etihad Stadium.