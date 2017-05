Ook Britse pers kiest Kanté als beste speler: ‘Een geweldige eer’

Ook door de Britse pers is N’Golo Kanté verkozen tot beste speler van de Premier League. De Football Writers’ Association (FWA) heeft maandag bekend gemaakt dat de middenvelder van Chelsea volgens de journalisten afgelopen seizoen de beste was. Eerder werd Kanté al PFA Play of the Year.

Die prijs had hij te danken aan zijn collega’s, maar nu is hij ook volgens de Britse journalisten de beste speler van de Premier League. Eden Hazard eindigde als tweede, terwijl Dele Alli derde werd. Kanté is de achttiende speler die zowel door de PFA als door de FWA als beste speler wordt verkozen.

“Het is een geweldige eer om deze award te winnen, zeker als je ziet hoeveel geweldige voetballers er bij Chelsea en bij andere clubs in de Premier League spelen”, stelt Kanté, die voor het tweede seizoen op rij kampioen van Engeland lijkt te worden. Vorig seizoen eindigde de Fransman met Leicester City bovenaan, terwijl Chelsea dit seizoen op het kampioenschap afstevent. “Dat de Britse pers mij deze onderscheiding geeft, maakt me dan ook enorm trots.”