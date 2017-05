‘Arsenal is niet je eerste bestemming als je Griezmann of Mbappé bent’

Arsenal slaagt er al jaren niet meer in om de beste spelers naar Londen te halen. Oud-aanvaller Ian Wright denkt ook niet dat het de komende jaren gaat gebeuren dat de besten naar the Gunners trekken. De voormalig speler van Arsenal legt de schuld bij Dick Law, de man die namens de club onderhandelt bij transfers.

“Wenger kan een speler als Griezmann niet krijgen”, vertelt Wright aan BT Sport. “Waarom zou Griezmann naar Arsenal gaan? Of het nou de schuld is van Arsène of de mensen boven hem, Arsenal is niet je eerste bestemming als je Antoine Griezmann of Kylian Mbappé bent. Het is niet realistisch meer dat Arsenal hen haalt. Er moet nog zo veel werk gebeuren voordat we voor dat soort spelers kunnen gaan.”

Wright vindt het tijd voor verandering bij Arsenal. “Ik hoor dat Dick Law na dit seizoen vertrekt, en terecht. Ik heb gehoord dat het aan hem lag dat Luis Suárez niet werd aangetrokken. Hij was degene die Mesut Özil wilde contracteren en toen het vliegtuig miste om hem te halen. En dat is dan de man die over het aankoopbeleid gaat om de club beter te maken.”