Leicester City volbrengt missie na briljante reeks onder Shakespeare

Leicester City is ook volgend seizoen actief in de Premier League. De aftredend landskampioen won zaterdagmiddag op eigen veld eenvoudig van Watford en is nu niet meer te achterhalen door nummer achttien Swansea City: 3-0. Manager Craig Shakespeare heeft zodoende de missie volbracht waar hij eind februari aan begon.

De Engelsman werd destijds aangesteld als opvolger van de ontslagen Claudio Ranieri en kreeg Leicester, dat op dat moment zeventiende stond in de competitie, vrijwel onmiddellijk aan de praat. The Foxes wonnen zes van hun laatste negen competitiewedstrijden voor dit weekeinde en trokken ook tegen Watford aan het langste eind.

Wilfred Ndidi opende zeven minuten voor rust de score met een hard schot van dichtbij, waarna Riyad Mahrez de overwinning in de tweede helft na een fraaie solo definitief veiligstelde voor Leicester. Marc Albrighton bepaalde in de slotfase de eindstand op aangeven van Jamie Vardy. De score had overigens nog hoger kunnen uitvallen voor de thuisploeg, maar het aluminium stond tweemaal een doelpunt van Leicester in de weg.