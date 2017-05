‘Bij het tekenen was ik aan het huilen en kwam de directeur met tissues!’

In de hoofdstad van Slowakije spelen vier Nederlandse jongens bij Slovan Bratislava: Lesly de Sa, Joeri de Kamps, Ruben Ligeon en Mitchell Schet. In VZ over de grens gaat Voetbalzone naar het buitenland om te kijken hoe het er daar bij de clubs aan toegaat en hoe het leven er daar uitziet. In het tweede deel van driedelige serie stapt verslaggever Justus bij de vier jongens in de auto om een kijkje te nemen op de club.