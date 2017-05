‘Waarom heeft Barcelona hem laten gaan? Hij is nog steeds de beste’

Dani Alves lijkt met Juventus op koers te liggen voor de finale van de Champions League en voor de Braziliaan zou het zijn vierde eindzege in het miljardenbal worden als la Vecchia Signora in Cardiff met de beker in de handen staat. De rechtsback kwam afgelopen zomer over van Barcelona, dat hij na acht zeer succesvolle jaren de rug toekeerde.

Terwijl de Catalanen sindsdien moeite hebben om de rechtsback-positie in de vullen, excelleert Alves in Turijn. Woensdagavond was hij een van de grote uitblinkers in de halve finale tegen AS Monaco: “Waarom heeft Barcelona hem laten gaan”, vraagt Gary Lineker zich dan ook af bij Sky Sports. Rio Ferdinand is even verbaasd: “Hij is nog steeds de beste back in de voetballerij. Hij is de beste aan de bal, hij verdedigt als dat nodig is. Je zag het tegen Barcelona, toen hij Neymar in zijn zak had. Hij doet alles wat je verwacht van een rechtsback in het hedendaagse voetbal.”

Glenn Hoddle ziet nog wel een transfer naar de Premier League in het verschiet liggen: “Je vraagt je af of Manchester City naar hem kijkt. Ik weet het niet helemaal zeker met zijn leeftijd, maar als ze op zoek zijn naar een rechtsback, waarom halen ze hem dan niet? Hij is fantastisch.”