Elia: ‘Die ene supporter van ADO, daar zijn veel mensen over begonnen’

Eljero Elia werkt momenteel met Feyenoord naar de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior toe en voor de vleugelspeler wordt dat, na een landstitel met Juventus, de tweede keer dat hij kampioen wordt. Die eerste titel met la Vecchia Signora telt hij echter niet echt mee omdat zijn aandeel toen zeer beperkt was.

In Rotterdam is Elia echter wel een dragende speler, die zich dit seizoen ook nog eens ver van randzaken heeft gehouden. Er waren wel wat kleinere incidenten, maar volgens de aanvaller waren die het noemen nauwelijks waard: “Ach, die ene supporter bij ADO Den Haag, daar zijn veel mensen over begonnen. Hij riep de meest verschrikkelijke dingen. We scoorden en ik liep even zijn richting op. Meer was het niet”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad.

Elia is niet bang om via sociale media of via zijn actie op het veld een statement te maken. De traditionele media probeert hij echter meer te mijden: “Die René van der Gijp die bij Voetbal Inside iedereen maar zit uit te lachen. Johan Derksen hetzelfde verhaal. Lekker op maandag even Ard van Peppen van Roda JC Kerkrade de grond intrappen. Terwijl die mensen zelf ook voetballer zijn geweest. Ik ben daar gewoon niet van.”