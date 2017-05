Buitenlandse media loven Ajax: ‘Jonkies van Ajax spelen Lyon zoek’

Ajax verwierf zich woensdagavond een geweldige uitgangspositie om voor het eerst in 21 jaar een Europese finale te halen. De ploeg van trainer Peter Bosz wist Olympique Lyon in de eerste halve finale van de Europa League met 4-1 te verslaan. De buitenlandse media zijn lovend over de prestatie van de Amsterdammers, die over een week op Franse bodem een definitief toegangsbewijs voor de finale hopen te bemachtigen.

BILD uit Duitsland had de mooiste kop: "Ajax-Bubis ballern Lyon weg", oftewel 'Ajax-jonkies spelen Lyon zoek'. De krant wijst erop dat Ajax de eerste Europese prijs sinds 1995 kan winnen: "Die Mannschaft von Peter Bosz kann Historisches schaffen. Es wäre der erste Titel seit dem Champions League-Sieg 1995! Toen waren Patrick Kluivert, Edgar Davids en Marc Overmars de sterren. Nu zijn dat Bertrand Traoré, Kasper Dolberg en Amin Younes.'"

"Hakim Ziyech was drie keer de aangever en is daarmee de eerste speler in de geschiedenis van de Europa League die drie assists levert in de halve finale of finale. Hij was het centrum van alles wat goed was aan Ajax", zo analyseerde BBC Sports. "Lyon kreeg een pak slaag", concludeerde France Football, dat bijval kreeg van de collega's van L'Équipe: 'Complètement craqué'. Oftewel: de Ligue 1-club werd volledig gekraakt door Ajax. "En wie had dat gedacht? Zeker na de zege van Lyon in de achtste finales tegen één van de favorieten, AS Roma, en na de hel in Istanbul in de kwartfinales tegen Besiktas."

La Gazzetta dello Sport is lovend over twee spelers van de Ajax. "De betoverende voet van Hakim Ziyech, de totale balcontrole van Bertrand Traoré. Dit zijn de wapens waarmee Ajax Lyon heeft bestreden in de halve finale van de Europa League. Het stadion barstte uit zijn voegen van enthousiasme." In België zag Sporza 'een fantastische voetbalavond' waarin Ajax de grote winnaar was. Vrijwel alle buitenlandse media concluderen dat Ajax vrijwel zeker is van een plek in de finale van de Europa League. De andere halve finale van de Europa League gaat tussen Celta de Vigo en Manchester United.