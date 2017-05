‘Ajax rekent op transfer en denkt aan Sneijder, Anita en Eredivisionisten’

Ajax lijkt voorzichtig rekening te houden met een vertrek van Davy Klaassen. De Amsterdammers zijn immers al bezig met het opstellen van een lijst met eventuele opvolgers van de middenvelder en het Turkse Sporx weet te melden dat Wesley Sneijder in beeld is bij de Amsterdammers. Hij heeft bij Galatasaray nog maar een contract tot 2018.

De 126-voudig international van het Nederlands elftal heeft meermaals aangegeven in Europees Istanbul te willen blijven, maar onder trainer Igor Tudor is hij niet altijd verzekerd van een basisplaats. Sneijder begon zijn loopbaan bij Ajax en kwam in die periode tot 58 doelpunten en 44 assists in 180 officiële wedstrijden.

Ajax gaat volgens de bovengenoemde bron voor een ervaren of een jonge kandidaat. Naast Sneijder zou ook Vurnon Anita van Newcastle United een optie zijn, hoewel hij doorgaans wat verdedigender opereert op het middenrif. Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Lewis Baker (Vitesse, gehuurd van Chelsea) en Ferdi Kadioglu zouden de overige kandidaten zijn.