Dele Alli wordt ‘Campbell-transfer’ afgeraden: ‘Nog twee of drie jaar’

Sol Campbell verliet Tottenham Hotspur in 2001 transfervrij voor Arsenal om voor de prijzen spelen, een stap die veel fans op White Hart Lane hem nooit vergeven hebben. De oud-verdediger denkt dat Dele Alli Tottenham niet hoeft te verlaten om prijzen in de wacht te spelen. De Engels international wordt veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Campbell erkent dat tijden zijn veranderd en Tottenham er stukken beter voor staat dan in zijn tijd. “Ik weet niet of Dele alles zal bereiken wat hij wil bij Tottenham. Maar hij heeft absoluut de kans om de Premier League te winnen, als je kijkt naar waar ze nu staan. Op dit moment hoeft hij helemaal niet te vertrekken”, aldus Campbell volgens de Daily Mirror. “Hij kan nu nog veel leren onder een geweldige trainer, in de wetenschap dat er een nieuw stadion aan zit te komen. Het is slechts een kwestie om niet te veel te willen, te blijven leren. Hopelijk blijft hij de komende twee of drie jaar dat pad volgen en wordt hij een van de beste voetballers van Engeland.”

Tottenham Hotspur neemt het zondagavond op eigen veld op tegen Arsenal. Koploper Chelsea wacht de zware uitwedstrijd tegen Everton. Wanneer het een beetje meezit voor de Spurs, dan staat het zondagavond nog maar een punt achter op de lijstaanvoerder.