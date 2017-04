‘Ik vind het een zwaktebod dat ze zijn uitgekomen bij Advocaat'

Na afzeggingen van Roger Schmidt en Henk ten Cate heeft technisch directeur Hans van Breukelen zijn hoop gevestigd op Dick Advocaat als bondscoach voor Oranje. De benoeming van de opvolger van Danny Blind heeft nogal wat voeten in de aarde. Heracles Almelo-voorzitter Jan Smit vindt het ‘een zwaktebod’ dat Van Breukelen heeft aangeklopt bij Advocaat. De ervaren trainer vertrok immers vorig jaar als assistent bij het Nederlands elftal toen Fenerbahçe met een aanbieding op de proppen kwam.

“Los van zijn capaciteiten, die groot zijn, vind ik het niet sterk om iemand van stal te halen die de KNVB een paar maanden ervoor nog in de problemen heeft gebracht door zo kort na zijn aanstelling weer te vertrekken”, zegt Smit in gesprek met De Telegraaf. Riemer van der Velde, erevoorzitter van sc Heerenveen, vindt vooral het gedoe rondom de benoeming van de nieuwe bondscoach jammer. “Maar dat is niet van vandaag of gisteren. Dat gold ook al voor de benoemingen van Guus Hiddink en Blind. Er wordt lukraak iemand uit de hoge hoed getoverd en de bedoeling is niemand duidelijk. Op deze manier blijf je aanrommelen.”

Van der Velde denkt dat Advocaat wel de geschikte persoon is om de WK-kwalificatiereeks aft e maken. “De gevolgde procedure verdient niet de schoonheidsprijs, maar als het uiteindelijke resultaat is dat Dick Advocaat en Ruud Gullit het gaan doen, dan kan ik daarmee leven”, klinkt het. “Voor de korte termijn is dat een uitstekende oplossing. Advocaat is een ervaren trainer en Gullit kan met veel jongens goed overweg. Voor de rest van de kwalificatie lijkt me dat een goed duo.”

Oud-voetballer Kenneth Perez vindt het vooral belangrijk dat er binnen de KNVB veranderingen doorgevoerd gaan worden. “Er moet gewoon een duidelijke leider opstaan bij de KNVB. Het is een onwerkelijke situatie dat de leiding in handen is van Jean-Paul Decossaux, een commerciële man, die steeds benadrukt dat hij geen verstand van voetbal heeft. Er is een sterke man nodig in Zeist, want dat is Van Breukelen ook niet.”