‘Ajax mist mogelijk drie verdedigers en Traoré tegen Lyon’

Ajax kampt in aanloop naar het eerste duel met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League met de nodige personele problemen. Coach Peter Bosz zal met name moeten puzzelen in zijn verdedigingslinie.

Joël Veltman en Nick Viergever zullen de eerste ontmoeting met de Franse topclub hoe dan ook aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een schorsing. Daarnaast is ook het meespelen van Daley Sinkgraven hoogst onzeker is. De linkervleugelverdediger kampt al enige tijd met een knieblessure en trainde vrijdag nog altijd apart van de groep, zo weet De Telegraaf.

Datzelfde gold voor Bertrand Traoré. Hij liep in de competitiewedstrijd van vorige week PSV een liesblessure op en is daar nog altijd niet van hersteld. Woensdagavond wacht Ajax in eigen huis het heenduel met Lyon; de return staat acht dagen later op het programma in het Parc Olympique Lyonnais.