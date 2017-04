Mourinho kritisch: ‘Groep miste onder Van Gaal geloof in eigen kunnen'

José Mourinho lijkt zijn zaakjes na een moeizame start op orde te hebben bij Manchester United. The Red Devils kwamen donderdagavond weliswaar niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen stadsgenoot Manchester City, maar zijn nu al wel 24 wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League. Mourinho zegt tevreden te zijn over de ontwikkeling die zijn elftal heeft doorgemaakt sinds hij het roer overnam van Louis van Gaal.

Van Gaal werd in mei vorig jaar op straat gezet door Manchester United, dat vrijwel onmiddellijk na het ontslag van de oefenmeester bekendmaakte in zee te gaan met Mourinho. "Toen ik begon was dit een leuke groep. Leuke mensen, leuke jongens die toegewijd waren. Ik denk dus dat meneer Van Gaal een prima groep heeft achtergelaten voor mij. Ik denk echter dat het de groep lang heeft ontbroken aan blijdschap", tekenen diverse Engelse media vrijdag op uit de mond van de Portugese manager. "De groep miste het geloof in eigen kunnen. Ze misten het beetje extra dat meedogenloosheid brengt. Nu hebben ze dat wel. Als we in de zomer weer bij elkaar komen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dan is dit reeds een sterke groep."

Mourinho won dit seizoen met Manchester United reeds de Community Shield en de EFL Cup en mag bovendien nog hopen op de eindzege in de Europa League en een eindklassering in de top vier van de Premier League. The Mancunians staan momenteel op een vijfde plaats in de competitie en spelen zondag in eigen huis tegen Swansea City. Volgende week wacht de eerste ontmoeting met Celta de Vigo in de halve finales van het Europa League-toernooi.