‘Als je ziet hoe we het tegen Ajax deden, hoor je kampioen te worden’

Jeroen Zoet houdt een dubbel gevoel over aan het seizoen van PSV. De ploeg van Phillip Cocu sluit het seizoen af zonder prijzen, maar heeft volgens de keeper wel aangetoond over veel kwaliteit te beschikken. De selectie van PSV was kwalitatief in staat om de landstitel te prolongeren, denkt Zoet.

"We moeten met zijn allen heel goed bespreken en evalueren hoe het kan dat we met onze kwaliteiten zó veel punten hebben laten liggen. Als je ziet hoe we tegen Ajax speelden, dan hoor je eigenlijk kampioen te worden", oordeelt de keeper, doelend op de 1-0 overwinning van zondag, in gesprek met Voetbal International. "Dan weet je welke kwaliteiten er in de ploeg zitten."

Zoet baalde 'des te meer' dat het goede spel er niet vaak genoeg uitkwam. "Dat bedoel ik met dat dubbele gevoel." Het is de vraag hoe de selectie van PSV er komend seizoen uitziet; technisch manager Marcel Brands wacht een drukke zomer. "Ik weet niet hoe lang ieders contract nog doorloopt, wat de wensen van de club en van sommige spelers zijn", aldus Zoet.