Zidane looft uitblinker: ‘Hij doet dingen die niet veel mensen kunnen’

Isco was woensdagavond de grote uitblinker in de zege van Real Madrid bij Deportivo la Coruña (2-6). De spelmaker nam een doelpunt voor zijn rekening, gaf de assist bij de 0-1 van Álvaro Morata en verzorgde de creativiteit binnen het team van Zinédine Zidane. De oefenmeester was lovend over het optreden van de Spaans international.

"Hij heeft geweldig gespeeld", zo erkende Zidane. "Het gemak waarmee hij de bal behandelt... Hij doet dingen die niet veel mensen kunnen. De laatste weken barst hij van het zelfvertrouwen en dat laat hij ook op het veld zien." Na het maken van de 1-5 mocht Isco uitrusten en kreeg hij applaus van het thuispubliek. "Dat gebeurt niet vaak, maar hij heeft ook fenomenaal gespeeld. Ik ben erg blij voor hem."

"Als Isco speelt, voldoet hij altijd aan de verwachtingen en dat stemt me tevreden." Isco zelf was tevreden over zijn spel. "Het kan zijn dat ik momenteel in mijn beste vorm steek, maar met deze spelers is het ook veel makkelijker", zo verzekerde de middenvelder, die zag hoe het basisteam op liefst negen plaatsen was gewijzigd. "Dat laat zien hoe groot Real Madrid is. Het is goed dat we 23 basiskrachten in de selectie hebben. Wie er ook speelt, het maakt geen verschil."

Zidane kreeg de vraag voorgelegd wie de voorkeur moet krijgen: het elftal in Riazor of het elftal met onder meer BBC. "Die discussie zal altijd blijven bestaan", zo stelde de trainer. "Ik vind dat iedereen belangrijk is en dat laten ze ook elke keer zien. We kijken de komende wedstrijden aan. Ik moet een elftal samenstellen. Sommige spelers zullen de volgende wedstrijd niet spelen. En dat is moeilijk. Iedereen begrijpt echter dat dit het gevolg is van een dergelijke selectie, een fenomenale spelersgroep. Dat zal tot het einde zo zijn."