‘Dat Heitinga er niet bij zit, is logisch op basis van nieuwe criteria’

John Heitinga kreeg maandag te horen dat hij eerst zijn diploma Trainer-Coach 1 moet halen voordat hij mag beginnen met aan de Cursus Betaald Voetbal en dat viel bij veel mensen niet in goede aarde. Bekende namen als Leo Beenhakker, Bert van Marwijk en Guus Hiddink zetten hun twijfels bij de vernieuwde opzet van de cursus, waarbij eravring als voetballer minder zwaar meetelt.

Gerard Marsman, directeur van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, staat echter achter het besluit: “Dat Heitinga er niet bij zit, is logisch gelet op de nieuwe criteria die we hebben vastgesteld. De praktijk bewijst dat goede voetballers veel ervaring hebben. Maar de koppeling dat goede spelers automatisch goede trainers zijn, dekt de lading niet helemaal”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Marsman vindt dat de cursus open moet staan voor iedereen en niet slechts voor een ‘bevoorrechte groep’: “Het gaat om kwaliteit. En om criteria als leidinggeven, persoonlijkheid en voetbalinzicht. Op termijn is iemand als Heitinga zeker welkom.”