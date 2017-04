‘Het kan niet anders of hij komt uiteindelijk toch bij Henk ten Cate terecht’

Als het aan Piet Hamberg ligt, wordt Henk ten Cate de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De geboren Groninger werkt momenteel als rechterhand van Ten Cate bij Al-Jazira en is onder de indruk van zijn werk in de Verenigde Arabische Emiraten. Hamberg snapt niet dat de KNVB plotseling ook in gesprek is met Dick Advocaat.

“Henk ten Cate heeft een topprestatie geleverd. Ik weet zeker dat hij Oranje naar zijn hand kan zetten, daarom verbaas ik me er oprecht over dat de bond nu in gesprek gaat met Dick Advocaat”, zegt Hamberg in gesprek met Voetbal International. “Niks ten nadele van Dick, maar als ik zie wat Ten Cate in korte tijd heeft neergezet hier en hoe hij dat heeft gedaan, nam ik Henk.”

Naar eigen zeggen heeft Hamberg dat ook in een gesprek met Hans van Breukelen aangegeven. “Het kan niet anders of hij komt uiteindelijk toch bij Henk terecht. Ik kijk gewoon naar wat het Nederlands elftal nodig heeft en in mijn beleving kan Henk die ploeg echt reanimeren en verder vooruit helpen.”