United concreet voor Griezmann: ‘De eerste club die zich gemeld heeft'

Manchester United heeft actie ondernomen in de strijd om Antoine Griezmann. De Franse aanvaller heeft bij Atlético Madrid een afkoopclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan. Eric Olhats, zaakwaarnemer van Griezmann, bevestigt dat the Red Devils zich als eerste club gemeld heeft voor de aanvaller.

“We zitten in een fase waarin we informatie verzamelen van clubs die concrete interesse hebben. Er staat een afkoopclausule van honderd miljoen euro in zijn contract en die is onvermijdelijk. Dat maakt het groepje kandidaten wat kleiner. Je hebt Manchester United, Manchester City, Barcelona en Real Madrid die dat bedrag op tafel kunnen leggen. United meldde zich als eerste en is heel concreet geweest met zijn wensen”, zegt Olhats in gesprek met Téléfoot.

Door de blessure van Zlatan Ibrahimovic moet Manchester United hoe dan ook op zoek naar aanvallende versterkingen voor komend seizoen. Na de Zweed is Juan Mata namelijk de meest scorende speler, als aanvallende middenvelder. Ook Romelu Lukaku en Andrea Belotti zouden interesse genieten van Manchester United.