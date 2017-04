‘Real Madrid zorgt voor nieuwe nummer vijf in salarishuis’

Real Madrid zal spoedig met contractnieuws naar buiten treden. Volgens de dinsdageditie van Marca heeft de Spaanse topclub een akkoord met Isco over een nieuwe en langere verbintenis, tot de zomer van 2022. Het huidige contract van de 25-jarige Spaans international, die medio 2013 voor maximaal 27 miljoen euro van Málaga overkwam, loopt over veertien maanden ten einde.

De meest verkochte sportkrant van Spanje schrijft dinsdag dat het bestuur van Real Madrid vorige week met Paco Alarcón, vader en zaakwaarnemer van Isco, om de tafel heeft gezeten. Onder de nieuwe voorwaarden ziet de ex-speler van Valencia en Málaga zijn salaris verdubbeld worden, waardoor hij op de vijfde tree van het salarishuis komt te staan. Isco gaat naar verluidt zes miljoen euro netto per jaar (exclusief premies) verdienen en moet dan alleen Karim Benzema, Sergio Ramos, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo voor zich dulden. Luka Modric en Toni Kroos verdienen ook zes miljoen euro.

Isco gaf recent al aan dat beide partijen een akkoord naderden. Spaanse media speculeerden over een transfer naar aartsrivaal Barcelona, mede omdat hij niet altijd verzekerd is van een basisplaats. Paco Alarcón bestuurde bovendien aanbiedingen van Juventus, Liverpool en Manchester City. Isco overwoog serieus in te gaan op de avances van Josep Guardiola, maar factoren als zijn toegenomen speeltijd en zijn status als publiekslieveling van het Santiago Bernabéu hebben de doorslag gegeven.