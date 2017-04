NEC twijfelt aan ontslag Hyballa: ‘Weet niet of het de juiste beslissing is'

NEC nam maandag afscheid van trainer Peter Hyballa. De Nijmeegse club verloor twaalf van zijn laatste dertien competitiewedstrijden, waardoor de positie van de Duitser niet langer houdbaar was. Directeur Bart van Ingen ging uiteindelijk over het ontslag van Hyballa, maar erkent evenwel zijn twijfels te hebben over de genomen beslissing.

"Uiteindelijk moet je als bestuurder ook je verantwoordelijkheid nemen. Ik weet ook niet of het honderd procent de juiste beslissing is", vertelt de beleidsmaker tegenover FOX Sports. NEC is door de magere resultaten van de laatste maanden afgezakt naar een zeventiende plaats in de Eredivisie. "Het makkelijkste is om achteraf te oordelen, maar in die luxepositie begeef ik mezelf niet."

"Hij reageerde gelaten en professioneel, maar misschien was er ook wel sprake van opluchting", zegt Van Ingen over Hyballa. "De spelers spreek ik morgen. Dan krijg ik een beter beeld van hun reactie. We hebben met spelers gesproken over de situatie, maar zij gaan natuurlijk nooit zeggen dat het aan de trainer ligt. Dat begrijp ik ook wel."