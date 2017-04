‘Ajax wordt nu niet geholpen en dat vind ik onbevredigend’

Ajax diende nooit een officieel verzoek in om de wedstrijd te verplaatsen, maar Peter Bosz filosofeerde er tijdens een persconferentie wel hardop over om de uitwedstrijd tegen PSV niet op zondag, maar op maandag af te werken. Dat zou Ajax één extra rustdag geven na het Europa League-duel met Schalke 04.

“Iedereen roept dat we internationaal afhaken. Dan is er nog een ploeg die punten kan binnenhalen voor het Nederlandse voetbal, dan lijkt het mij belangrijk dat je wedstrijden kunt verplaatsen. Dat doen ze in grote buitenlandse competities ook”, refereerde Bosz onder meer aan de Portugese Liga NOS. De KNVB liet weten dat verplaatsing in principe geen optie was, maar Bosz heeft in de ogen van Willem Vissers wel een punt.

De journalist van de Volkskrant zei zondagavond in Studio Voetbal dat er voor de toekomst een passende oplossing gevonden moet worden: “De KNVB moet het zien te regelen met gemeentes. In Portugal gebeurt het bijvoorbeeld ook dat dit soort wedstrijden op maandag wordt gespeeld. We zijn blij dat een Nederlandse club het goed doet in Europa, maar daarmee wordt Ajax nu niet geholpen en dat vind ik een beetje onbevredigend.”