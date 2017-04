‘KNVB praat maandag met tweede kandidaat voor bondscoachschap’

Hans van Breukelen sprak zaterdag in Abu Dhabi met Henk ten Cate en volgens Jack van Gelder is het voor ’99,9 procent zeker’ dat de trainer van Abu Dhabi de nieuwe bondscoach wordt van het Nederlands elftal. De Telegraaf verzekert echter dat ook Dick Advocaat nog een optie is voor de KNVB.

De krant meldt dat technisch directeur Van Breukelen maandag in Istanbul een onderhoud heeft met Dick Advocaat, die te kennen heeft gegeven dat hij na dit seizoen stopt bij Fenerbahçe en dan ook een punt achter zijn loopbaan als coach zet. Mogelijk kan Van Breukelen de 69-jarige Hagenaar nog op andere gedachten brengen.

Het is onduidelijk wie van de twee de beste papieren heeft, maar het bovengenoemde medium weet wel dat Louis van Gaal, Wesley Sneijjder en Arjen Robben enthousiast zijn over de 62-jarige Ten Cate. Daar zou bij komen dat Robben ‘bijzonder kritisch’ is over Advocaat omdat laatstgenoemde in augustus zijn functie als assistent-bondscoach neerlegde om trainer te worden van Fenerbahçe.