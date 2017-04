Jörgensen is opnieuw goud waard: ‘We speelden voor meer dan Vitesse’

Nicolai Jörgensen speelde zondagmiddag een uitstekende wedstrijd en besliste het uitduel met Vitesse met tweee doelpunten (0-2). De Deen maakte zijn eerste treffers sinds 19 maart en was na afloop voor de camera van FOX Sports opgetogen.

“Ik heb even niet gescoord en vandaag twee keer. Ik ben erg blij met die doelpunten”, aldus Jörgensen. “De eerste treffer was een echte spitsengoal en bij het tweede doelpunt was er een mooie assist van Jens Toornstra waarna ik de bal over de lijn tikte. Complimenten voor de arbitrage dat ze zagen dat de bal over de lijn was.”

Jörgensen concludeerde dat Feyenoord vanaf minuut één de baas was in GelreDome en dat de zege eigenlijk nooit in gevaar is gekomen: “We hebben laten zien dat we voor meer speelden dan Vitesse. Er staan nu nog twee moeilijke wedstrijden op het programma. We moeten dan hetzelfde geven als vandaag. De competitie is nog niet gespeeld, we moeten zo blijven spelen. We hebben wel een grote stap gezet.”