Guardiola looft ‘fantastisch’ doelwit van City: ‘Eén niveau onder Messi’

Manchester City wordt gezien als een mogelijke bestemming voor Alexis Sánchez, wiens contract met Arsenal over iets meer dan een jaar afloopt. De 28-jarige aanvaller uit Chili voelt er ogenschijnlijk weinig voor om een nieuwen verbintenis met de Londenaren te ondertekenen en dus ligt het voor de hand dat de club tot verkoop zal overgaan.

Josep Guardiola kent Sánchez nog uit hun gezamenlijke periode bij Barcelona. De huidige manager van Manchester City was degene die voorstander was van de komst van de Chileen naar het Camp Nou. Sánchez won in drie jaar tijd weliswaar vier prijzen met de Catalanen, maar hij slaagde er nimmer in om uit te groeien tot een speler die wedstrijden kon beslissen of het team op sleeptouw kon nemen.

"Daar zorgt Lionel Messi voor", zo verzekert Guardiola. "Dat is een situatie die Messi creëert. Elke voetballer die naar Barcelona gaat en met trainen begint, ziet meteen in dat hij niet met Messi kan concurreren. Ze zullen altijd onder Messi staan. Zelfs de beste voetballers die denken dat ze goed zijn, beseffen dat Messi uniek is. Maar Alexis is een voetballer die daar één niveau onder staat. Een fantastische voetballer. Ik ben erg blij met zijn spel, vooral dit seizoen, zijn doelpunten en zijn assists."

Guardiola vindt het niet meer dan logisch dat Sánchez in de zomer volop interesse zal genieten. "Stel dat Kevin De Bruyne nog maar een contract voor een jaar zou hebben. Elke club zou interesse hebben. Topvoetballers hebben normaliter nog een contract voor twee à drie jaar. Elke club wil zich in de zomerse transferperiode versterken. Hoe doe je dat? Betere voetballers. Natuurlijk zullen alle spelers in aanmerking komen voor een transfer en Alexis is er een van. Iedereen is op de hoogte van zijn contractuele situatie."