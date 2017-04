‘Ik koester de warme jaren bij Ajax, maar nu wil ik van ze winnen’

Siem de Jong speelde 244 officiële wedstrijden voor Ajax en werd vier keer kampioen met de Amsterdammers, maar de aanvallende middenvelder hoopt dat de titel dit seizoen niet naar Ajax gaat. De Jong komt immers op huurbasis uit voor PSV en neemt het komende zondag zelfs op tegen zijn oude werkgever.

De 28-jarige De Jong erkent in het Algemeen Dagblad dat het een bijzonder duel voor hem is: “Ajax maakt een goede en frisse indruk. En ik koester nog steeds de mooie jaren die ik er had”, vertelt de huurling van Newcastle United, die tot dusverre 22 keer in actie kwam voor PSV. Daarin scoorde hij zesmaal.

“Maar nu telt alleen dat ik van Ajax win met PSV. Wij moeten gewoon niet blijven hangen in ons eigen klotegevoel. Ook naar ons publiek toe kunnen we dat niet maken”, aldus De Jong. PSV won dit seizoen nog niet van Ajax of Feyenoord in de Eredivisie; het laatste volledige seizoen zonder een zege in een ‘topper’ van de Eindhovenaren was het jaar 1972/73.