Bosz: ‘Laat PSV dat maar proberen, wij hebben de oplossing laten zien’

Ajax plaatste zich donderdagavond met een uiterste inspanning voor de halve finale van de Europa League en heeft weinig tijd om van die krachttoer te bekomen. Zondag wacht alweer de belangrijke wedstrijd tegen PSV, die weleens beslissend zou kunnen zijn in de strijd om het landskampioenschap.

“We hebben twee dagen rust. Het is nu zaak in een korte tijd de ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden”, blikte Peter Bosz vrijdagmiddag tijdens een perspraatje vooruit op de topper in Eindhoven. “Ook al voel je nu wat pijntjes, dit geeft absoluut kracht in die wedstrijd tegen PSV. Er is geen speler die voor langere tijd wegvalt, maar of iedereen zondag kan spelen weet ik nog niet (Daley Sinkgraven lijkt het duel niet te gaan halen, red.).”

“Wanneer wij goed spelen en PSV achter de bal aan moet lopen, zou het publiek zich weleens kunnen gaan roeren. Ik hoop dat de competitie na zondag wat minder spannend is en dat wij dan bovenaan staan”, gaat hij verder. Bosz kreeg ook mee dat PSV de overrompelingstactiek van Schalke 04 wil proberen te kopiëren: “Laat ze dat maar lekker doen. Wij hebben de oplossing al laten zien.”

De trainer van de Amsterdammers vervolgens terug op het duel met die Knappen: “Toen de jongens voelden dat de halve finale uit hun handen glipte, kwamen er blijkbaar extra krachten los. De jongens die invielen deden het erg goed. Degenen die al speelden beseften dat we het samen moesten doen. Ik vond die tweede gele kaart voor Joël Veltman overigens makkelijk gegeven”, analyseerde hij. Bosz kijkt uit naar de halve finale tegen Olympique Lyon: “Een mooie en sterke tegenstander, dat hebben we wel tegen AZ gezien.”