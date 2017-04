Vrees voor zware blessure Ibrahimovic: ‘Mijn gevoel zegt dat het niet goed is’

Manchester United plaatste zich donderdagavond voor de halve finale van de Europa League, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. In het duel met Anderlecht (2-1 winst na verlenging) vielen Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo geblesseerd uit. Rojo verliet het veld in de eerste helft al per brancard en Ibrahimovic volgde in de tweede helft nadat hij lelijk landde na een kopduel. Manager José Mourinho vreest het tweetal voorlopig kwijt te zijn.

Mourinho wilde zich na afloop niet te veel uitlaten over de blessures, maar vreest dat beiden voorlopig zijn uitgeschakeld. “Ik moet afwachten, maar mijn gevoel zegt dat het niet goed is”, reageerde de trainer na afloop in gesprek met Sky Sports. Mourinho wacht met spanning de uitkomst van de medische tests van vrijdag af. "Op dit moment kan ik verder niets zeggen. Ik ben geen dokter.”

Manchester United kwam donderdagavond op Old Trafford al snel op voorsprong via Henrikh Mikhitaryan. Anderlecht wist er een verlening uit te slepen, waarna de negentienjarige Marcus Rashford voor de zoveelste keer in zijn nog maar prille carrière het goudhaantje werd van the Red Devils.”Hij zat maanden zonder doelpunt, maar mijn vertrouwen in hem is altijd gebaseerd op zijn mentaliteit. Wij hebben vechters die een voorbeeld zijn.”