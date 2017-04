Guidetti: ‘Ik bid iedere dag dat Feyenoord dit seizoen kampioen zal worden’

John Guidetti speelt weliswaar al enkele jaren niet meer voor Feyenoord, maar de aanvaller volgt zijn voormalig werkgever nog altijd nauwlettend. Na het bereiken van de halve finales van de Europa League met Celta de Vigo kwam de Zweed met een opvallende verklaring: "Ik bid iedere dag dat ze dit seizoen kampioen zullen worden."

Guidetti houdt de Eredivisie naar eigen zeggen 'natuurlijk' nog altijd in de gaten en ziet iedere wedstrijd van Feyenoord. Hij vindt dat de Rotterdammers de landstitel zonder meer verdienen. "Ze zijn al het hele seizoen de beste ploeg van Nederland. Het wordt nu close, maar ik weet zeker dat ze weer de koningen van Nederland zullen zijn," sprak Guidetti voor de camera's van FOX Sports.

"Of ik feest zal komen vieren als Feyenoord kampioen wordt? Nee, ik heb het druk met mijn eigen club, maar het is ook niet mijn feestje. Het is het kampioenschap van de supporters en de spelers die er nu zitten, maar ik zal zeker thuis feestvieren als ze het redden." Guidetti komt in de komende weken wellicht toch naar Nederland. Celta is mogelijk de tegenstander van Ajax in de halve finales van de Europa League.