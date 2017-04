Spelers van Ajax laten zich uit over halve finale: ‘Het is een wereldteam’

Ajax hoort vrijdagmiddag om 13.00 uur bij de loting in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander in het tweeluik voor een plek in de finale is. Manchester United, Olympique Lyon en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders op 4 en 11 mei. De eindstrijd van het toernooi is op 24 mei in Stockholm.

"Olympique Lyon is een lastige ploeg en Manchester United heeft een wereldteam. Als ik moet kiezen dan ga ik voor Celta, die hebben we in de groepsfase ook al twee keer gehad", zo vertelt Joël Veltman in gesprek met NUsport. "Nu moet het in de halve finale gebeuren." Door zijn rode kaart in Gelsenkirchen moet Veltman de eerste wedstrijd in de halve finale missen. Peter Bosz zelf gaf aan dat hij liever niet tegen Celta speelt, omdat de Spaanse club in de groepsfase al tweemaal de tegenstander was.

"Of ik een voorkeur voor een tegenstander heb? Dat komt morgen (vrijdag, red.) wel, ik ga eerst een feestje vieren", jubelde Davy Klaassen. Matthijs de Ligt liet weten dat Celta de Vigo op papier de beste loting zou zijn, maar dat hij Manchester United een mooie club vindt om tegen te spelen. Amin Younes heeft geen voorkeur voor de loting van de halve finales. "De tegenstander maakt mij niet uit. Nu we de halve finales hebben gehaald, willen we het toernooi ook winnen."