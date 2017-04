Nijhuis excuseerde zich bij PSV: ‘Om te laten weten dat het een geintje was’

Scheidsrechter Bas Nijhuis profileert zich dit seizoen zowel op als naast het voetbalveld. De geboren Enschedeër houdt er een eigen manier van fluiten op na binnen de lijnen en maakte bovendien al in diverse televisieprogramma's zijn opwachting. Nijhuis kiest zijn optredens in de media weloverwogen uit.

"Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe en mag zelf bepalen waar ik ga zitten of welk interview ik geef", zegt de veertigjarige leidsman in Voetbal International. "Ik had na Feyenoord-PSV Voetbal Inside al toegezegd, maar de KNVB kreeg toen een verzoek van RTL Late Night. Ik had mijn woord al gegeven, twee keer hetzelfde verhaal houden doe ik niet. Ik zeg ze wel dat er wat aankomt en dan zien ze het wel. Ik weet wat ik zeg."

Hoewel Nijhuis niet zelden in de media verschijnt, beseft hij dat hij voorzichtig moet zijn met zijn uitlatingen. Dat ondervond hij onder meer na het competitieduel tussen Feyenoord en PSV, waarin hij geholpen door technologische middelen een eigen doelpunt van PSV-doelman Jeroen Zoet toekende. "Na die wedstrijd riep ik dat ik tijdens het carnaval verkleed zou gaan als doelman. Naar aanleiding van dat gevalletje met Jeroen Zoet. Als je dan de reacties ziet… Bij supporters komt dat heel anders binnen dan dat je dat bedoelt. Ik heb later contact gezocht met PSV. Om te laten weten dat het een geintje was. Was misschien ook niet z'n slimme opmerking", besluit Nijhuis.