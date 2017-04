Toornstra ergert zich niet: ‘Laat ze daar bij Ajax maar praten’

Ajax voert de druk op bij Feyenoord. De ploeg van Peter Bosz won zondag makkelijk met 5-1 van sc Heerenveen en spelers en coach legden na afloop de druk weer opzichtig neer bij de lijstaanvoerder van de Eredivisie. "Eind volgende week zitten we nog in de Europa League en staan we bovenaan in de competitie", zo verzekerde Lasse Schöne.

Schöne kreeg bijval van Peter Bosz. "In de uitwedstrijden gaat het over het algemeen moeizamer bij Feyenoord. Ik denk dat Feyenoord nog wel een keer punten laat liggen", zo stelde de coach van Feyenoord. Jens Toornstra ligt niet wakker van de prikkelende geluiden uit Amsterdam. "Wekelijks hoor je ze weer iets over ons roepen", reageert de middenvelder van Feyenoord in het Algemeen Dagblad.

"Laat ze daar maar praten, dan laten wij het wel zien op het veld. We halen er echt alleen maar meer energie uit. Nee, we ergeren ons er niet eens aan. Zij hebben tegen Schalke 04 heel aardig gespeeld, maar het zegt allemaal niets." Feyenoord wacht nog twee duels op verplaatsing; bij Vitesse en bij Excelsior. Het seizoen wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Ajax moet donderdag zien af te rekenen met Schalke om zich bij de laatste vier van de Europa League te scharen. Daarna wacht de topwedstrijd tegen PSV, uit in Eindhoven en van belang in de strijd om de tweede plaats. Het team van Bosz speelt daarna in eigen huis tegen degradatiekandidaat Go Ahead Eagles en gaat op de laatste speeldag op bezoek bij Willem II, dat vrijwel zeker is van lijfsbehoud.