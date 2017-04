Bosz lacht om ‘kenners’: ‘Ze wisten precies wat hij wel en niet kan’

Peter Bosz is te spreken over het optreden van Ajax tegen sc Heerenveen van zondag. Daags na de 5-1 overwinning licht de trainer onder meer de rol uit van Matthijs de Ligt. De jonge verdediger was een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde. Na zijn desastreuze debuut in het Nederlands elftal kreeg De Ligt veel over zich heen, weet ook Bosz.