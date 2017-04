De Ligt looft debutant: ‘Ik denk dat we nog veel van hem gaan horen’

Matthijs de Ligt zag Deyovaise Zeefuik zondag zijn debuut maken in het eerste elftal van Ajax en heeft veel vertrouwen in zijn negentienjarige ploeggenoot. “Ik denk dat we nog veel van hem gaan horen”, aldus de stopper over de rechtsback.