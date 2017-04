Promes beslist cruciale kraker met prachtig doelpunt en assist

Spartak Moskou heeft drie extreem belangrijke punten gepakt in de strijd om het kampioenschap. De volksclub was zondagavond met 2-1 te sterk voor Zenit Sint-Petersburg en heeft nu elf punten meer dan Zenit. De nummer twee op de ranglijst, CSKA Moskou, heeft tien punten minder dan het Spartak van Massimo Carrera.

De Premjer Liga telt nog zeven speelronden en dus heeft Spartak de eerste landstitel sinds 2001 voor het grijpen. De thuisploeg mocht Quincy Promes zondag bedanken, want de international van het Nederlands elftal opende na een kwart wedstrijd met een volley de score en bediende tien minuten voor tijd Aleksandr Samedov. De invaller kon na een fraaie counter van Spartak de winnende 2-1 binnenschuiven.

De zege mocht verdiend worden genoemd, want Spartak had over het geheel bezien het beste van het spel en kreeg ook de meeste kansen. In de eerste helft kwam het eerste gevaar van Denis Glushakov, die doelman Andrey Lunev met een afstandsschot aan het werk zette. Na de openingstreffer van Promes was de Nederlander dicht bij zijn tweede, maar hij zag zijn vrije trap uit de kruising worden geslagen door Lunev. Aan de andere kant kwam Zenit niet veel verder dan een volley van Artur Yusupov die over zeilde.

In de tweede helft was Zenitwat vaker op de vijandelijke helft te vinden en halverwege het tweede bedrijf was het raak: Artem Dzyuba, de spits die Spartak eerder inruilde voor Zenit, controleerde een voorzet van Domenico Criscito en schoot raak. De bezoekers van oefenmeester Mircea Lucescu hoopten daarna door te drukken, maar dat lukte niet. Spartak bleef gevaarlijk op de counter en via Samedov werd het dus nog 2-1. In de laatste tien minuten kregen onder anderen Promes, Dzyuba en Lorenzo Melgarejo nog mogelijkheden, maar het bleef bij 2-1 in de Otkrytie Arena.