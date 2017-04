Conte vergelijkt David Luiz met Maldini: ‘Daarom won hij nooit de Ballon d’Or'

Eden Hazard en N’Golo Kanté zijn namens Chelsea genomineerd voor de prijs Speler van het Jaar in Engeland. Chelsea-manager Antonio Conte is trots op zijn spelers, maar vindt dat er ten minste twee spelers ontbreken op het lijstje met genomineerden. David Luiz en Cesar Azpilicueta horen volgens de Italiaanse trainer ook kans te maken. Conte beseft dat het voor verdedigers moeilijker is om een individuele prijs te winnen,

John Terry was in het seizoen 2004/05 de laatste verdediger die de jaarlijkse award van de PFA in ontvangst mocht nemen, nadat hij Chelsea naar de eerste landstitel sinds vijftig jaar had geleid. David Luiz werd afgelopen zomer voor 38,5 miljoen euro terug naar Stamford Bridge gehaald en maakt sindsdien een ijzersterke indruk. “Toen hij terugkwam in Engeland hoorde ik veel slechte verhalen over hem”, zegt Conte in de Engelse media. “Men vond het vreemd dat hij werd teruggekocht, hij zou geen echte verdediger zijn. Uiteindelijk heeft iedereen kunnen zien wat voor een sterke verdediger hij is. Zijn rol is cruciaal voor ons.”

Het Chelsea van Conte speelt dit seizoen met drie verdedigers, waarbij de Braziliaanse mandekker centraal speelt. “Toen we hem kochten, waren we zeker van onze zaak. We wisten dat we een van de beste verdedigers in Europa hadden gehaald, misschien wel van de wereld. Deze positie is perfect voor hem, want hij heeft een goede techniek, is sterk en goed in de opbouw.”

Ondanks zijn sterke seizoen bij the Blues maakt David Luiz geen kans op een individuele prijs. “Het is moeilijker voor verdedigers, toch? Dit is ook de reden waarom Paolo Maldini nooit de Ballon d’Or heeft gewonnen. Dat is het nadeel van het zijn van een verdediger.”