Cocu woest na verkeerde wissel in slotfase: ‘Ik heb het maar zo gelaten’

Net als tegen FC Twente verspeelde PSV ook zaterdag tegen ADO Den Haag in de slotfase punten: 1-1. De halve misstap in de Hofstad was kenmerkend voor het seizoen van PSV, zo oordeelde Phillip Cocu na afloop. "We halen de trekker niet over, het had al beslist moeten zijn. Daarom staan we waar we nu staan."

PSV staat op drie punten van Ajax en vier van koploper Feyenoord, maar beide teams komen zondag nog in actie. Cocu vindt niet dat het seizoen voor de Eindhovenaren reeds voorbij is. "We moeten nog tegen Ajax", zo citeerde de NOS. "We hoeven niet meer over de titel te praten, maar we willen degene die boven ons staat wel inhalen. Als Ajax morgen verliest, krab je je misschien nog harder achter de oren..."

In de 89ste minuut ging Jürgen Locadia bij een 1-1 stand naar de kant om plaats te maken voor Steven Bergwijn. Dat was echter niet de wissel die Cocu voor ogen had. De trainer had Andrés Guardado willen wisselen in de hoop puntenverlies te voorkomen. Blijkbaar was dat niet goed doorgekomen bij zijn staf, tot woede van de oefenmeester.

"Een menselijke fout inderdaad. Ik heb het zo gelaten om niet nog meer tijd te verspelen", zo vertelde Cocu aan het Eindhovens Dagblad. "Ik wilde eigenlijk Guardado eraf halen om meer risico te nemen, want aan een gelijkspel hadden we niks. Dat werd alleen verkeerd doorgegeven. Hij stond al aan de kant. Ik had hem terug kunnen duwen, maar dan ben je weer een minuut of anderhalve minuut kwijt als je een andere speler erin wil brengen."