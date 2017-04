Pröpper treurt: ‘We hebben het hier niet verspeeld, maar nu is het wel over’

Door het 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag kan PSV de tweede plaats wel uit het hoofd zetten. Als Ajax zondag van sc Heerenveen wint, loopt de voorsprong van de Amsterdammers op naar zes punten. Volgens Davy Pröpper, maker van het PSV-doelpunt in Den Haag, is er dit seizoen voor de Eindhovenaren weinig meer te halen.

“Nu is het wel helemaal duidelijk. We verliezen van onszelf. In de eerste helft ging het redelijk makkelijk, toen hadden we door moeten gaan en de 0-2 moeten maken. In de tweede helft hadden we het lastig. Al hebben we onze kansen wel gehad.. We hebben nog wel geprobeerd de 1-2 te maken, maar je merkte aan het team dat het over was”, zegt Pröpper in gesprek met FOX Sports.

“We hebben het niet hier verspeeld, maar nu is het wel over. Voor ons staat er dan niet heel veel meer op het spel. Maar we zullen toch nog wat willen geven”, besluit de middenvelder. Volgende week zondag staat het treffen tussen PSV en Ajax op het programma in Eindhoven.