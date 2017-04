‘In 1992 was iedereen ook kritisch, maar won Ajax wel de UEFA Cup’

Ajax maakt dit seizoen een sterke indruk in de Europa League. De ploeg van Peter Bosz werd eerste in de groepsfase en rekende vervolgens af met Legia Warschau en FC Kopenhagen. In de kwartfinale werd donderdag Schalke 04 op imponerende wijze met 2-0 opzij gezet. De gedachten van sportjournalist Frits Barend gaan terug naar 1992, toen Ajax de UEFA Cup won onder leiding van trainer Louis van Gaal.

Ajax won donderdag door twee doelpunten van aanvoerder Davy Klaassen. Wanneer de Amsterdammers zorgvuldiger waren omgesprongen met de kansen die het kreeg, had de score veel hoger kunnen uitvallen. “Bosz heeft zijn voetbalvisie weten over te brengen op zijn spelers. Ze hebben Schalke helemaal weggespeeld, terwijl Schalke tegen Borussia Mönchengladbach nog gelijkwaardig was”, aldus Barend in het radioprogramma NH Sportcafé. “Ik denk dat Ajax ook in Gelsenkirchen zo gaat spelen. Schalke is banger voor Ajax dan andersom. Ik vergelijk het met Van Gaal bij Ajax in 1992. Toen was iedereen in het begin ook kritisch, maar won Ajax wel de UEFA Cup.”

In de tweede seizoenshelft gooit Ajax hoge ogen met een indrukwekkende speelstijl. De verdiende zege op Schalke is volgens Trouw-sportverslaggever Henk Hoijtink dan ook geen toevalstreffer. “Tegen FC Kopenhagen en Feyenoord liet Ajax het ook al zien. We zijn alleen wat opgetogen, omdat we toch het idee hebben dat het een uitzondering is.”