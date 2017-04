‘Ajax-talent stapt ondanks contractaanbieding over naar FC Twente’

Hoewel Jeffrey de Lange op zijn zevende al aansloot bij de jeugdopleiding van Ajax en daar twaalf jaar later de vaste doelman voor het Onder-19-elftal is, begint het erop te lijken dat de keeper niet zal gaan debuteren in de Amsterdam ArenA. Ajax Showtime weet namelijk te melden dat De Lange voor een overstap naar FC Twente kiest.

De sluitpost legt hiervoor een contractvoorstel van Marc Overmars naast zich neer. De directeur spelersbeleid deed De Lange onlangs een aanbieding om voor drie jaar te tekenen, maar hij kiest nu voor zijn eigen sportieve toekomst. Ondanks het vertrek van Diederik Boer ziet De Lange, doordat Ajax voor volgend seizoen zes keepers onder cotract heeft staan, te weinig mogelijkheden om zich op korte termijn bij het eerste te kunnen voegen, zo meldt het medium.

Bij Twente lijkt die kans door het naderende vertrek van Sonny Stevens en Nick Marsman een stuk groter. De Lange zal in Enschede moeten gaan concurreren met Jorn Brondeel, die van NAC Breda overkomt. Joël Drommel zal naar alle waarschijnlijkheid worden verhuurd.

