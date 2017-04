Overmars staat open voor terugkeer: ‘Het zou zo kunnen zijn’

Diverse Engelse media pakten deze week groot uit met het verhaal dat Marc Overmars kandidaat zou zijn om volgend seizoen als technisch directeur aan de slag te gaan bij Arsenal. Overmars vervult op dit moment eenzelfde functie bij Ajax, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst de stap naar het Emirates Stadium zal maken.

Overmars kent een verleden bij Arsenal en zou hoog op het verlanglijstje van de Engelse club staan. "Ik denk dat er een lijst is met een aantal namen en daar zal ik misschien op staan. Maar zo spannend is het niet. "Ik ken de club vrij goed en heb altijd goed contact gehouden met Arsenal", zegt de beleidsmaker van Ajax in gesprek met FOX Sports. "Als ik eerlijk moet zijn; als het ooit in de toekomst zou gebeuren, dan zou dat best zo kunnen zijn."

"Of ik met Arsenal heb gesproken heb? Nee, dat heb ik niet." Overmars zou bij Arsenal als technisch directeur de rechterhand moeten worden van manager Arsène Wenger, die op dit moment gaat over het spelersbeleid. Het contract van Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af, maar de clubleiding zou graag verder willen met de Fransman.