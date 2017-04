‘Het zit in hun koppies dat de KNVB Feyenoord als kampioen wil’

Drie KNVB-bestuurders spraken in een korte tijd achter elkaar hun voorkeur voor Feyenoord uit in de titelrace. Operationeel directeur betaald voetbal Gijs de Jong was de eerste die zijn steun voor de koploper van de Eredivisie uitsprak, waarna ook voorzitter Michael van Praag en technisch directeur Hans van Breukelen volgden. In Amsterdam reageert men vol onbegrip.

Ajax-directeur Edwin van der Sar reageerde op twitter al cynisch op de uitlatingen van de KNVB-top. “Wat ik ervan vind? Onnodig”, zegt hij donderdag in De Telegraaf. “Mij wordt ook over van alles en nog wat mijn mening gevraagd. Maar over sommige zaken moet je je niet uitlaten. Of je bespreekt het intern met betrokkenen, zoals toen de KNVB naar onze mening vroeg na het vertrek van Danny Blind.”

Ook Sjaak Swart vindt het onbegrijpelijk dat personen met een hoge rang binnen de KNVB zich op een dergelijke manier uitlaten. “Ik vind het raar dat De Jong, Van Breukelen en Van Praag dit zeggen”, aldus Mister Ajax in de krant. “Willem van Hanegem en Jan Boskamp zijn voor Feyenoord, ik ben voor Ajax. Wij zijn clubmensen en móeten een voorkeur hebben. De KNVB kiest partij voor Feyenoord, maar die bestuurders horen toch neutraal te zijn?”

Edwin van der Sar is niet zo blij met de uitlatingen van Hans van Breukelen... #ajax #feyenoord #eredivisie #shotsfired A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Apr 12, 2017 at 2:38am PDT

Swart vraagt zich niet meer af of de zogenaamde ‘hoop vanuit Zeist’ een rol zal spelen in de titelstrijd. “Zal beïnvloeden? Dat is al lang gebeurd, man”, klinkt het. “Tonny Vilhena moest zondag bij PEC Zwolle rood hebben voor die overtreding bij de zijlijn! En als Kevin Blom dat niet aandurft, moet hij minimaal geel geven. Vilhena staat op scherp en was dan geschorst geweest. Toch een lastig wedstrijdje, hoor, Utrecht-thuis, zonder Vilhena. En twee minuten later maakte hij weer een overtreding die geel waard was. Maar Blom deed weer niks, hè? Het zit in de koppies van de scheidsrechters dat de KNVB, hun werkgever, Feyenoord als kampioen wil.”

Ook Jacques Brinkman, oud-hockeyer, doet vanuit zijn oogpunt een duit in het zakje. “Zo openlijk je voorkeur uitspreken als sportbestuurder is in de hockeywereld ondenkbaar. Natuurlijk kun je zeggen dat het ook maar mensen zijn, maar wel mensen die hun rol moeten kennen. Je neutraliteit en onafhankelijk zélf ter discussie stellen, is wel het domste dat je kunt doen. Ik denk dat dit een van de symptomen is waarom er op dit moment zo veel weerstand tegen de KNVB is. Prinses Beatrix zegt toch ook niet op welke politieke partij ze stemt?”