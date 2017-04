Younes laat zich niet afleiden: ‘Ik denk er niet aan dat hij meekijkt’

Amin Younes voelt geen druk om donderdag 'extra' zijn best te doen tegen Schalke 04. De aanvaller van Ajax krijgt voor het eerst sinds zijn vertrek bij Borussia Mönchengladbach in 2015 de kans om zich te bewijzen aan het publiek uit zijn geboorteland. Ook het feit dat bondscoach Joachim Löw wellicht meekijkt, lijkt Younes niets te doen.

"'Ik doe dat wat ik altijd doe, wat mijn kracht is. Ik ga alles geven zoals in iedere wedstrijd. Ik denk er niet over na of de bondscoach van Duitsland of de Duitse media kijken. Ik geef alles voor mijn club", citeert Voetbal International de buitenspeler daags voor de thuiswedstrijd tegen Schalke. Een keuze tussen het elftal van Duitsland en dat van Libanon heeft Younes nog niet gemaakt. "Nee, dat gaat nog komen. Nu speel ik voor Ajax."

Aanvoerder Davy Klaassen vindt de Europa League van groot belang voor Ajax. Hij merkt in De Volkskrant op dat Nederlandse clubs het toernooi niet altijd prioriteit gaven. "Het is een van de redenen waarom Nederland zo is afgezakt in Europa. Voor dat toernooi mag je nooit je neus ophalen", vindt Klaassen. "We spelen het hele jaar om ons te kwalificeren voor Europees voetbal. Dan gaan we er tegen Schalke toch niet met de pet naar gooien, omdat we zo'n druk programma hebben?"