‘Weinig jeugdspelers maken die stap, dat is bij Ajax en Feyenoord anders’

Sinds afgelopen zomer speelt Clint Leemans in het shirt van VVV-Venlo. De 21-jarige middenvelder kwam bij PSV niet aan de bak en besloot Eindhoven in te ruilen voor Limburg. Hij is van mening dat spelers bij PSV minder snel doorbreken dan bij Ajax en Feyenoord.

“Jordy de Wijs en Rai Vloet (verhuurd aan Excelsior en FC Eindhoven, red.) staan natuurlijk nog onder contract bij PSV. Maar het klopt dat er vanuit de jeugd weinig spelers de echte stap kunnen maken. Bij Ajax en Feyenoord is dat toch wat anders”, zegt Leemans in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Meer bluf, een grotere bek, ik weet niet wat dat precies is. Talenten krijgen er wel sneller een kans, denk ik.”

“Kijk, bij PSV gaat er ook gewoon om dat je het laat zien op het veld. Gedraag je normaal en werk hard”, vervolgt Leemans zijn verhaal. “Daar dwing je het meeste respect mee af. Bij PSV zorgen ze er wel voor dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Ik had een goede klik met Stijn Schaars, daar heb ik veel van geleerd. M'n vader heeft al veertig jaar een seizoenkaart en ik ben en blijf ook supporter van PSV. Als ze kampioen worden, dan sta ik ook op het Stadhuisplein. Zeker weten. Dit seizoen zal dat helaas lastig worden.”