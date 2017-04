De Boer: ‘Dat is voor ons niet normaal, maar voetbal maakt hen sterker’

Ronald de Boer was onlangs voor La League in Brazilië om met eigen ogen te zien welke rol voetbal in het leven van jonge meisjes daar speelt en de oud-Ajacied keerde enthousiast over de plannen terug naar Nederland. Hij hoopt dat de Braziliaanse meiden door het voetbal nog wat langer ‘kind kunnen zijn’ en zo niet in aanraking komen met kindhuwelijken of jong zwanger raken.